publié le 18/02/2017 à 18:43

À Paris, 2.300 personnes selon la police, 4.000 à 5.000 selon les organisateurs, se sont rassemblées sur la place de la République, plus de deux semaines après l'agression de Théo, jeune victime présumée d'un viol par un policier lors de son interpellation brutale le 2 février à Aulnay-sous-Bois. Quelques incidents ont eu lieu après la fin du rassemblement, qui avait été déclaré auprès de la préfecture de police par les organisateurs. Un groupe de quelques centaines de personnes a "testé les barrages des forces de l'ordre", a indiqué une source policière.



D'autres manifestations ont réuni environ 250 personnes à Nice, 200 à Poitiers, 150 personnes à Montpellier, 150 à Dijon - où des incidents ont également eu lieu -, une centaine à La Rochelle, 80 à Avignon. Vendredi soir, une centaine de personnes avaient également défilé à Marseille. Mercredi et jeudi, deux rassemblements non déclarés avaient donné lieu à des heurts et dégradations à Paris et Bobigny. "L'affaire Théo n'est pas qu'un fait divers, c'est un problème structurel de violences policières que la France doit avoir la maturité de traiter", a déclaré le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron, candidat d'"En Marche !" à la présidentielle, a fait un mea culpa samedi après ses propos controversés sur le mariage gay, en affirmant dans l'Obs que "la communauté homosexuelle trouvera toujours en (lui) un défenseur". "Par sa réaction à mon propos, la communauté homosexuelle m'a rappelé que ses plaies sont encore à vif. Qu'elle a été humiliée, violentée, blessée par un processus qui aurait dû être un soulagement mais a tourné à l'affrontement", déclare-t-il.

- Meuse : quelque 500 opposants au projet Cigéo d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, se sont réunis samedi 18 février dans un bois devenu le symbole de leur mobilisation et dont ils risquent d'être bientôt expulsés, ont annoncé les organisateurs. es opposants à Cigéo estiment que l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, porteuse du projet) a entamé illégalement des travaux dans ce bois, site retenu pour l'installation des cheminées d'aération de galeries souterraines. Ils l'occupent depuis plusieurs mois pour empêcher leur poursuite.



- Vaucluse : l'incendie d'origine indéterminée d'un centre de stockage de bouteilles de gaz dans une zone isolée du Vaucluse a provoqué dans la nuit de vendredi à samedi une série d'explosions spectaculaires, sans faire de victime.



- Belgique : une personne a été tuée et 27 blessées, dont trois grièvement, lors du déraillement d'un train samedi près de Louvain, à 25 km de Bruxelles. L'origine de l'accident n'est pas encore connu.



- Décès : le pianiste de Jazz Maurice Vander, qui a longtemps accompagné sur disque et sur scène Claude Nougaro, est décédé jeudi à l'âge de 87 ans, a annoncé vendredi 17 février sa famille."Compositeur et accompagnateur de Claude Nougaro pendant plus de 40 ans, ses passions allaient du compositeur classique Robert Schumann au jazzman Art Tatum", indique le communiqué.