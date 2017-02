Le ministre de l'Intérieur répondait, ce mardi 14 février, à Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Le député Les Républicains lui demandait d'interdire toutes les manifestations contre les policiers.

"Il faut que la justice passe". François Hollande a prononcé ces mots ce mardi 14 février lors d'un déplacement à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Cette déclaration intervient après la violente interpellation de Théo qui a eu lieu à Aulnay-sous-Bois et les accusations de viol qui pèsent sur un policier. Après un week-end d'émeutes, une nouvelle nuit de violences, au cours de laquelle 25 personnes ont été interpellées, a eu lieu.



Un ami du jeune Théo, Mohamed K. s'est confié à L'Obs et accuse l'un des policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo de l'avoir déjà passé à tabac auparavant. Le ministère de l'Intérieur a alors expliqué qu'"immédiatement informé, Bruno Le Roux a saisi l'IGPN". Le ministre de l'Intérieur était présent à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Comme le rapporte Le Lab, le député Éric Ciotti a interpellé le gouvernement afin qu'il interdise toutes manifestations contre les policiers.



Le site rapporte la réponse de Bruno Le Roux : "Vous parlez de la situation qui a été générée par l’accident, le tragique accident dont a été victime le jeune Théo. Je voudrais d’abord, en appelant à la sérénité et au calme, dire et rappeler que la justice est saisie et que rien ne peut justifier la moindre exaction aujourd’hui dans nos quartiers, que la justice passera, le président de la République l’a réaffirmé". (Voir à partir de 2:27).