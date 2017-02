Le déraillement d'un train fait un mort et plusieurs blessés à Louvain (Belgique), le 18 février 2017.

publié le 18/02/2017 à 17:45

Dramatique accident ferroviaire en Belgique. Un train a déraillé aux abords de Louvain, samedi 18 février en début d'après-midi, faisant au moins un mort et 13 blessés, dont 5 grièvement. La personne décédée ne se trouvait pas à bord du train, selon une information de nos confrères du Soir. 14 victimes ont été transportées dans des hôpitaux à proximité de cette commune proche de Bruxelles. Les raisons de l'accident sont encore inconnues.



Le train, qui effectuait la liaison Louvain-La Panne et transportait une centaine de personnes, s'est accidenté à quelques centaines de sa gare de départ, avant la bifurcation vers la capitale belge. Selon les premières informations, le wagon de tête se serait détaché et les deux autres voitures suivantes ont versé à côté des voies.

Arrivé sur place rapidement après les faits, les secours ont terminé l'évacuation des victimes peu après 14 heures. Le premier ministre belge Charles Michel et le bourgmestre de Louvain Louis Tobback se trouvent actuellement sur les lieux du drame. "Le parquet va maintenant arriver sur place pour la procédure judiciaire. La victime qui est décédée n'était pas à bord du train", a indiqué Louis Tobback, bourgmestre de la ville.