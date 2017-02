publié le 20/02/2017 à 23:01

Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé. Ce lundi 20 février un homme d'une vingtaine d'année est décédé en dévalant un piste en snowboard, à la station des Carroz d'Arâches, en Haute-Savoie. Selon le journa Le Dauphiné, la victime aurait percuté un arbre en dehors du domaine skiable, à proximité d'une piste bleue. Le jeune homme aurait été emporté par la vitesse de son snowboard en dehors de la piste avant de percuter violemment un arbre et il serait décédé sur le coup. Né en région parisienne, il était en vacances avec sa famille.



Il y a deux jours, dans le Gard, un enfant est décédé à la suite d'un accident de luge dans la station de ski de Mont-Aigoual. L'enfant âgé de six ans a été tué sur le coup après avoir fait une sortie de luge et chuté de 15 mètres en contrebas. Sa sœur de huit ans et son père ont quant à eux été grièvement blessés. Ils ont été hélitreuillés vers Montpellier par deux hélicoptères médicalisés.