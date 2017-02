publié le 19/02/2017 à 05:59

Un enfant de six ans a trouvé la mort après une chute en luge dans un ravin, ce samedi 18 février à la station de ski du Mont-Aigoual, à Valleraugue (Gard). Sa petite sœur de 4 ans a également été grièvement blessé dans cette accident causé par une sortie de piste de la luge à bord de laquelle se trouvait les deux enfants, qui ont fait un chute de 15 mètres dans un ravin.



"Lors de l'arrivée des secours, le garçon était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être ranimé. Le père et la fillette sont grièvement blessés et ont été héliportés", rapporte Le Parisien. En essayant de secourir ses enfants, le père est également tombé en bas de la falaise et s’est cassé la jambe.

Il a été ont été hélitreuillé avec sa fille vers Montpellier par deux hélicoptères médicalisés. Le Parisien souligne que les pompiers étaient déjà intervenu plus tôt dans la semaine, après qu’un adolescent et sa mère ont percuté un arbre dans la même station.