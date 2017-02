INVITÉ RTL - Après le drame de Tignes, la question de la réglementation du ski hors-piste se pose plus que jamais. Éléments de réponse de Christian Jacquier, le président du Syndicat des guides de montagne.

14/02/2017

En pleines vacances, trois touristes et leur moniteur de surf ont perdu la vie lundi 13 février à Tignes dans une avalanche. C'est le plus grave accident survenu depuis le début de la saison de ski, qui a démarré tardivement cette année en raison d'un manque de neige avant la mi-janvier. Après ce drame, beaucoup de questions se posent sur la pratique et l'encadrement du hors-piste en France.



Le hors-piste peut-il être interdit ? "Comme toute activité humaine et sportive, le hors-piste comporte des risques. Mais la bonne réponse n'est pas dans l'interdiction totale, mais dans l'éducation et la formation", répond le président du Syndicat national des Guides de montagne. Interdire le hors-piste "nécessiterait de mettre des gendarmes partout", ce qui est "illusoire" selon lui.



Que faire si vous souhaitez pratiquer le hors-piste ? "La meilleure solution est de se faire encadrer par des professionnels", estime Christian Jacquier. Il rappelle aussi que Météo France fait "un effort pour produire des bulletins d'estimation des risques d'avalanche".

Il apparaît pourtant que c'est lorsque le risque n'est pas à son maximum que les drames se produisent, sans doute à cause d'une trop grande confiance des pratiquants.



Lundi, le risque d'avalanche était de 3 sur une échelle de cinq. Qualifié de "marqué" par Météo-France, ce niveau prévient que des avalanches sont "possibles parfois même par faible surcharge et dans de nombreuses pentes". Christian Jacquier souhaite une évolution de la nomenclature des risques, le système actuel pouvant "être trompeur" : "On pense que 3 ce n'est pas beaucoup, en fait c'est déjà un risque très marqué".