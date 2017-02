Alpes : la neige se fera plus rare d'ici 2100

publié le 17/02/2017 à 08:08

Selon une étude publiée dans la revue The Cryosphere, le manteau neigeux va rétrécir de façon assez alarmante sur les Alpes. Prenons le scénario le plus optimiste. Si l'accord de Paris sur le climat est respecté - ce qui pour l'instant est loin d'être gagné -, si la hausse de la température est limitée à 2 degrés, il y aura toujours de la neige l'hiver dans les Alpes, mais 30% en moins d'ici la fin du siècle, selon cette étude. On voit déjà cette tendance se dessiner depuis une vingtaine d'années dans les stations de basse altitude.



Les chercheurs de l'École polytechnique de Suisse ont fait une autre hypothèse. Si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, si la température augmente donc de 3 ou 4 degrés, là les deux-tiers de la neige vont disparaître. Tous les domaines skiables en-dessous de 1.200 mètres (c'est-à-dire quand même un quart des stations des Alpes) n'auront plus assez de neige pour accueillir des touristes.

Neige insuffisante en-deçà de 2.500 mètres

Ces stations doivent donc déjà penser à essayer de se reconvertir. Comment attirer les gens à la montagne pour le grand air et plus pour la neige ? Elles doivent développer la randonnées, le tirs à l'arc et le VTT, tout en évitant de continuer à construire des remontées mécaniques. Car il y a encore des projets coûteux qui paraissent complètement inutiles.

Dans les cinquante prochaines années le ski ne disparaîtra pas, mais il se fera soit sur du gazon soit dans les stations de haute altitude. Selon cette étude, seuls les domaines situés au-dessus de 2.500 mètres auront encore une vraie saison de ski.