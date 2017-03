François Fillon : un plan B est-il encore possible ?

publié le 02/03/2017 à 21:13

Courage Fillon. Au lendemain de sa déclaration, où il annonçait ne pas renoncer, François Fillon compte les départs et se rassure : "la base, elle, tient". Le journal Libération de son côté publie un compteur des lâcheurs et en recense pour le moment 56. Parmi eux : Benoist Apparu, Gilles Boyer son trésorier, ou les deux vice-directeurs de sa campagne. Et ça bouge chez les Sarkozystes ! Plusieurs élus ont décidé de parrainer Alain Juppé, qui selon ses proches serait prêt à prendre la relève, mais reste, pour le moment, loyal. Alors un plan B est-il encore possible? François Fillon peut-il encore sauver l'unité de son camp ?



