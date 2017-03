publié le 03/03/2017 à 22:11

Les défections ne se comptent plus autour de François Fillon. Derniers départs retentissants : Thierry Solère, organisateur de la primaire de la droite et du centre et jusqu'ici porte-parole de François Fillon et Patrick Stefanini, directeur de campagne. Ce sont désormais une centaine de personnalités à avoir quitté la campagne du candidat de la droite et du centre, mais François Fillon est enfermé dans sa logique : pas question de renoncer. Pourtant, la candidature Fillon apparaît de plus en plus intenable et du coup, l'hypothèse Juppé refait surface.



Désormais, l'avenir de François Fillon semble suspendu à la manifestation de dimanche. Un rassemblement de soutien qui doit se tenir dans l'après-midi place du Trocadéro à Paris pour laquelle le candidat à appeler ses soutiens à venir "très nombreux". François Fillon peut-il tenir ?



On refait le monde avec :

- Hélène Pilichowski, journaliste

- Philippe Bailly, conseiller en communication

- Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro magazine