publié le 06/03/2017 à 21:30

L'orage est-il passé pour François Fillon ? Le candidat, trempé hier au Trocadéro, a retrouvé des couleurs avec la non-candidature d'Alain Juppé. Alain Juppé a solennellement écarté toute hypothèse de candidature de recours, lors d'une conférence de presse à Bordeaux, ce 6 mars. "Je confirme une bonne fois pour toutes que je ne serai pas candidat à la présidence de la République". Les Républicains se réunissaient ce soir en conclave sans pouvoir le démettre. Pour leur candidat : "Il n'y a pas de plan B, chacun doit revenir à la raison". Pour Gérard Larcher, "le débat est clos".



Mais peut-être pas tout le monde. Sur RTL, le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde a lancé : "Fillon ne gagnera pas". Alors François Fillon peut-il tenir ? Qui pour le remplacer ? Et surtout Alain Juppé aurait-il dû y aller ? Également dans On refait le monde, l'affaire Baupin et le rachat d'Opel par PSA-Peugeöt-Citroën.



On refait le monde avec :

- Nicolas Domenach, chroniqueur pour RTL

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Christian Menanteau, chroniqueur économique à RTL