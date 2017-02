Fronde contre Benoît Hamon : le PS va-t-il exploser ?

publié le 28/02/2017 à 22:13

Le Parti socialiste va-t-il exploser en plein vol ? Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé du Développement, a sonné la charge de l’aile droite du PS, sur l'antenne de RTL, contre la candidature de Benoît Hamon : "Dans l'état actuel des choses, moi et des dizaines et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage". Selon le communicant Jean-Luc Mano, "il dit tout haut ce que beaucoup députés de socialistes pensent".



"Il me semble que le Parti socialiste, celui de François Hollande et François Mitterrand est mort, sous les coups de boutoir de Macron d’un côté et des frondeurs de l’autre", analyse de son côté Jean-Christophe Buisson. Pour le directeur adjoint du Figaro Magazine, le dernier enjeu dans la chute du PS se concentre sur l’héritage financier du parti, notamment avec l’avenir du siège rue de Solférino. Pour Anne Rosencher, "la prophétie" de François Hollande est en train de se réaliser : "le PS doit se faire Hara Kiri et le sabre s’appele Emmanuel Macron".

On refait le monde avec :

- Anne Rosencher, directrice adjointe de L’Express

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine

- Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs Actuelles

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication