et AFP

publié le 07/03/2017 à 20:19

Emmanuel Macron continue sa marche en avant. L'ancien ministre de l'Économie est une nouvelle fois en hausse et fait dorénavant jeu égal avec Marine Le Pen, en légère baisse. Selon un sondage Elabe pour BFMTV et L'Express, la présidente du Front national serait toujours en tête avec 26% d'intention de vote juste devant le candidat de "En Marche !" à 25,5%. En deux semaines, l'ancien pensionnaire de Bercy a donc gagné progressé de sept points.



Une dynamique que ne connaît pas François Fillon. Avec 19% d'intentions de vote, le candidat Les Républicains est désormais distancé même s'il a enrayé au moins momentanément la baisse. À gauche, Benoît Hamon prend un léger ascendant sur Jean-Luc Mélenchon. Le candidat socialiste récolte 13,5% (+1) d'intentions de vote contre 12% (-0,5) pour celui de La France insoumise.

Macron l'emporterait avec 60% des voix

Les électorats de Marine Le Pen (79%) et François Fillon (73%) se disent les plus sûrs de leur choix. Ce n'est le cas que de 59% des électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon, de 47% de ceux de Benoît Hamon et 45% de ceux d'Emmanuel Macron. Le potentiel de participation au 1er tour est évalué à 59% des personnes interrogées qui se disent "tout à fait certaines d'aller voter".

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 60% d'intentions de vote face à Marine Le Pen, créditée de 40%. Mais 20% des personnes interrogées ne se prononcent pas.



Enquête réalisée en ligne les 5 et 6 mars auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de +/- 1,6 à +/- 3,7 points.