La dramatisation à outrance de Fillon : coup de com' efficace ou ridicule ?

publié le 01/03/2017 à 21:52

François Fillon droit dans ses bottes. La journée a été mouvementée pour le candidat de la droite et du centre. Une visite au salon de l'agriculture annulée à la surprise générale, avant une conférence de presse convoquée à midi. En coulisses tout le monde s'agite et finalement... Il continue et se rend au salon cet après-midi. Une candidature maintenue malgré une convocation devant les juges aux fins de mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme, Penelope, et de leurs enfants.



Malgré les déboires judiciaires, François Fillon est le premier candidat à passer le cap des 500 parrainages validés pour se présenter à la présidentielle, comme un pied de nez le jour où il persiste et signe : "Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée". Il dénonce également un "assassinat politique". Cette dramatisation à outrance de François Fillon, coup de com' efficace ou ridicule ?

On refait le monde avec :

- Roland Cayrol, politologue, directeur du centre d'étude et d'analyse

- Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro

- Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia

- Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match

- Jean Luc Mano, conseiller en communication