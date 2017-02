publié le 06/02/2017 à 23:06

Au cours d'une conférence de presse extrêmement attendue, François Fillon a lancé sa riposte face aux accusations d'emplois fictifs pesant sur sa femme Penelope et ses deux enfants Marie et Charles. Devant plus de 200 journalistes réunis dans son QG de campagne porte de Versailles, le candidat de la droite à la présidentielle a notamment assuré que les faits sur lesquels enquêtent la justice étaient "légaux et transparents". Une défense qui a convaincu les soutiens de François Fillon. C'est notamment le cas de Florence Portelli, l'une des porte-paroles de François Fillon, qui, il y a encore quelques jours, exprimait des inquiétudes faces aux soupçons pesant sur le candidat.



"On ressentait que le terrain avait besoin d'explications et là, on a eu une explication extrêmement claire, un exercice de transparence", estime-t-elle. "Ça fait chaud au cœur parce que nous on a toujours défendu François Fillon, qui pour nous est le candidat de la vérité et c'est quelqu'un de profondément honnête", ajoute-t-elle.

Florence Portelli décrit une conférence de presse "digne et combative parce qu'on a des grands enjeux (...) et je pense que le job est fait". Pour elle, la réaction considérée comme tardive par certains s'explique par la violence des attaques que le candidat a subie. "C'est d'autant plus violent quand vous êtes quelqu'un de droit", justifie-t-elle. Pour elle, la capacité que François Fillon a eu à répondre à ces attaques prouvent qu'il a l'étoffe d'une chef d'État.