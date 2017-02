VIDÉO - Comptes bancaires, immobilier... Fillon dresse la liste de son patrimoine

publié le 06/02/2017 à 17:39

C'était une conférence de presse très attendue. François Fillon s'est exprimé lundi 6 février pour répondre aux accusations d'emplois fictifs visant sa femme, Penelope, et ses deux enfants, Marie et Charles. Le candidat à la présidentielle a tenu à être totalement transparent concernant son patrimoine. Dans un premier temps, il est revenu sur l'une de ses déclarations. Le 29 janvier dernier, lors d'un meeting à la Villette, il affirmait ne posséder qu'un seul compte bancaire avec sa femme Penelope Fillon.



"Nous n'avons rien à cacher, notre seul compte en banque est au Crédit agricole de Sablé". Une situation qui était donc incompatible avec le règlement de l'Assemblée nationale. Rapidement, l'équipe de campagne du candidat avait clarifié les choses auprès de Libération, affirmant qu'il n'avait qu'une banque mais plusieurs comptes bancaires.

"On réclame la transparence, je n'ai rien à cacher. Je vais publier dans la soirée un tableau des rémunérations perçues par mon épouse ainsi que ma déclaration telle que je l'ai transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique en décembre", a-t-il annoncé face au plus de 200 journalistes accrédités pour cette conférence avant de dérouler la liste de son patrimoine.

"Mon patrimoine se résume à ma maison dans la Sarthe, évaluée à 750.000 euros. Je possède en outre 44% de la nue-propriété de la maison de mon père au Pays-Basque, pour un montant de 134.000 euros et un tiers de la nue-propriété de sa maison dans la Sarthe, soit 41.300 euros", a-t-il détaillé, tout en précisant : "Je ne suis pas assujetti à l'ISF".



Il est ensuite revenu sur ses comptes en banque. Notant que "certains se sont amusés" avec, il a tenu a établir une liste précise. "Mon épouse et moi-même sommes mariés sous le régime de la communauté. Nous possédons deux PEA (plan d'épargne en actions, ndlr), deux comptes titres, deux assurances vies, deux comptes épargne logement, deux plans épargne logement, trois comptes courants, un compte joint, un compte espèce, un livret de développement durable et un livret A. Et comme je l'ai déjà dit, tous ces comptes sont au Crédit agricole Anjou-Maine de Sablé-sur-Sarthe".



François Fillon a terminé en évoquant sa société de conseil. "J'ai exercé de 2012 à 2016 cette activité en toute légalité", a-t-il assuré, affirmant qu'"aucune entreprise russe" ni "le gouvernement russe" n'avaient fait partie de la liste des clients de sa société, parmi lesquels "l'assureur Axa, la société Fimalac et "la banque Oddo".