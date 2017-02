publié le 06/02/2017 à 19:39

François Fillon s'excuse, mais ne renonce pas. Le candidat à la présidentielle s'est justifié sur l'affaire des emplois fictifs visant sa femme, Penelope, et ses enfants, Marie et Charles. Il a donné des chiffres pour argumenter son propos et a expliqué que tous les faits évoqués depuis dix jours sont "légaux". "Dans la forme, je l'ai trouvé excellent", affirme Alain Duhamel. L'éditorialiste estime d'ailleurs que c'est l'une des révélations de cette campagne, puisque lorsqu'il était premier ministre, François Fillon ne brillait pas par son aisance dans les médias. Alain Duhamel estime également que le candidat a incarné sa ligne de défense "de façon vraiment résolue".



L'homme "marqué physiquement" a également été "procédurier", évitant "soigneusement les sujets qui lui paraissaient dangereux", comme la Revue des deux mondes, où des éléments concrets prouvant que sa femme et ses deux enfants ont bien travaillé pour lui.

Malgré des points positifs en faveur de François Fillon, Alain Duhamel n'est "pas persuadé que cela suffise à la remettre en selle". Toutefois, l'éditorialiste nuance ses propos, rappelant que "deux tiers de l'électorat de droite continue à lui faire confiance" et qui ont été confortés dans leur intention. "Mais il y en a un tiers, et un tiers c'est ce qui fait la différence, qui se pose des questions et qui sont déçus". Alain Duhamel se demande si François Fillon aura réussi à convaincre ces indécis.