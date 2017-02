publié le 06/02/2017 à 16:44

En travaillant avec sa femme et ses enfants, François Fillon "a privilégié la collaboration de confiance, qui suscite aujourd'hui la défiance". Le candidat de la droite s'est exprimé à son QG ce lundi 6 février, sur toutes les accusations dont lui et sa famille font l'objet depuis les révélations du Canard enchaîné. Employer ses proches, "c'était une erreur, je le regrette profondément, et je présente mes excuses aux Français", a déclaré le candidat de la droite.



Concernant les emplois de ses enfants, Marie et Charles, François Fillon l'assure : "Tout cela était légal". Il a employé ses deux plus grands enfants en tant que collaborateurs parlementaires, pendant 15 mois pour sa fille aînée, et 6 mois pour son fils. "Tous les contrats de travail étaient légaux. Rien n'était dissimulé, tout était déclaré aux impôts", a martelé François Fillon. Il a précisé avoir rémunéré ses enfants à hauteur de 3.000 euros nets par mois. "Les montants étaient scrupuleusement respectueux du crédit alloué à chaque parlementaire", a-t-il expliqué devant le parterre de journalistes.

"Mon fils n'a jamais participé à la campagne présidentielle, mais sur une base documentaire me préparant à être Premier ministre, notamment sur les questions institutionnelles", a répondu François Fillon, une nouvelle fois interrogé sur le fait d'avoir employé ses enfants. "Quant à ma fille, elle a travaillé sur beaucoup de sujets, y compris sur la préparation de mon livre", intitulé La France peut supporter la vérité, et publié en 2006.



François Fillon a ensuite tenu à rappeler qu'il y avait "dans notre pays une séparation des pouvoirs. Personne n'a le droit de juger du contenu du travail des attachés parlementaires. Le député est le seul maître du contenu du travail, du lieu et des horaires".