publié le 14/07/2017 à 14:17

Comme chaque année, des milliers de feux d'artifice viendront embraser le ciel de France à l'occasion de la fête nationale. Ces spectacles pyrotechniques auront lieu un peu partout dans l'Hexagone au cours du weekend prolongé des 14, 15 et 16 juillet.



Certes réjouissant pour les yeux, un feu d'artifice peut cependant coûter cher. Son prix dépend de plusieurs critères : l'endroit d'où il est tiré, le dispositif de sécurité, la mise en scène et bien sûr, la durée.

Selon Le Monde, un feu d'artifice tiré dans un petit village peut coûter 1.500 euros. Ce prix peut grimper jusqu'à 5.000 euros en zone touristique. Dans les grandes agglomérations, le budget peut être multiplié par 20 et atteindre les 100.000 à 200.000 euros. Pour son feu d'artifice, la mairie de Beauvais a dû débourser 15.160 euros. À Marseille, le spectacle pyrotechnique a coûté 170.000 euros pour 25 minutes de spectacle.



Le feu d'artifice le plus cher sera celui de Paris. Selon la mairie de la capitale, le coût global du spectacle, qui aura lieu près de la Tour Eiffel, revient à environ 750.000 euros pour une durée de 35 minutes, soit 21.428 euros par minute. Sur cette somme, 350.000 euros sont dépensés pour les artifices, le reste servant à financer la mise en scène, le personnel et le dispositif de sécurité, très important dans la capitale.