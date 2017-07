publié le 14/07/2017 à 14:47

C'était sans doute le moment le plus émouvant du défilé. À la fin de la parade militaire du 14 juillet à Paris, après son discours devant les armées et le couple invité d'honneur, Donald et Melania Trump, Emmanuel Macron est allé saluer les pupilles de la nation. C'est à ce moment qu'une des scènes les plus marquantes de la matinée a été capturée par les caméras de télévisions présentes.



Un enfant, pupille de la nation, a commencé à fondre en larmes dans les bras du président. Impossible de savoir ce qui s'est dit au creux de cette étreinte touchante, mais le jeune garçon semble en tout cas trouver du réconfort dans les bras du chef de l'État.

Comme l'a rappelé Emmanuel Macron dans son discours, les pupilles de la nation sont aussi, "depuis peu", les enfants de victimes du terrorisme et des attentats. Le président sera d'ailleurs à Nice pour commémorer l'attaque au camion sur la Promenade des Anglais du 14 juillet dernier.