14 juillet : "Get Lucky", "One More Time"... La fanfare joue Daft Punk

publié le 14/07/2017 à 13:08

C'était le clou du spectacle. Après un défilé de plusieurs heures sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale, la fanfare a entonné plusieurs titres devant les présidents Donald Trump et Emmanuel Macron. Le 14 juillet 2017, le président américain a pu assister au concert chorégraphique offert en fin défilé.



Après avoir rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice, un an après les faits tragiques, avec l'air de Nissa la Bella, l'orchestre est passé à un registre plus joyeux et moderne : un medley de différentes chansons de Daft Punk (Get Lucky, One More Time, Harder Better Faster Stronger...) qui a enthousiasmé le président de la République. Emmanuel Macron a affiché un franc sourire à l'écoute de ces reprises. Dans un tout autre style, les musiciens ont aussi joué C'est la fête de Michel Fugain.



Le couple présidentiel américain était invité à l'occasion du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Grande Guerre. À l'issue du défilé, le président français a prononcé "une courte allocution" depuis la tribune présidentielle. "Je sais que c'est le prix du sang qui est parfois payé", explique Emmanuel Macron, s'adressant aux pupilles de la Nation, à qui il lance "un salut chaleureux". Avant de souhaiter une "Fête nationale sereine et joyeuse" aux Français".