publié le 08/09/2017 à 06:30

Entre "cauchemar" et "apocalypse", l'ouragan Irma poursuit sa route dans les Caraïbes ce vendredi 8 septembre en détruisant tout ou presque sur son passage. Le bilan provisoire est passé quatre morts sur l'île de Saint-Martin côté français, et douze morts dans l'ensemble des îles caribéennes touchées : quatre à Saint-Martin, quatre aux îles Vierges, deux à Porto Rico, une dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda.



Irma a également commencé jeudi soir à provoquer une forte montée des eaux dans le nord-est d'Haïti, où de forts vents emportent les toitures des maisons selon la protection civile, qui a comptabilisé au moins deux premiers blessés. À l'approche de l'ouragan, la République dominicaine était également balayée jeudi soir par des vents de 285 km/h et de fortes pluies, obligeant à évacuer environ 5.500 habitants.

L’œil du cyclone ne devrait cependant pas toucher directement le territoire dominicain. L'ouragan est maintenant attendu à Cuba dans la soirée et il devrait ensuite remonter vers la côte sud-est des Etats-Unis, frappant d'abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud, selon les prévisions du centre américain des ouragans.

Suivez l'évolution de la situation :

7h50 - Nicole Belloubet, ministre de la Justice, fait savoir sur RTL qu'un procureur a été envoyé à Saint-Martin, pour faire face aux scènes de pillage. L'aide aux victimes sera activée.



7h45 - "L'enfer. Ils ont vécu l’enfer” a déclaré avec émotion Patrick, un habitant de Brest, au micro de RTL. Cet homme a deux enfants, un fils et une fille qui étaient tous les deux à Saint-Martin avec leurs familles au moment où l’ouragan Irma s’est abattu sur l’île. Écoutez son témoignage en intégralité en cliquant sur ce lien.



7h05 - Parallèlement à la problématique de la reconstruction se pose celle des pillages. À Saint-Martin, de nombreux malfaiteurs profitent du désastre pour se rende dans les maisons et les commerces, à la recherche d'objets et denrées. Les forces de l'ordre sont débordés dans l'attente de renforts, comme en témoigne Muriel, une habitante jointe par RTL : "C'est le chaos, on a peur ! On est obligés d'être enfermés, on ne peut pas nettoyer nos maisons, on ne peut même plus traverser la rue même en plein jour. Ils dévastent tout, sous le nez des gendarmes. C'est honteux !"



6h40 - Les habitants commencent à déblayer les rues, inondées ou envahies par des amas de tôles et jonchées de bateaux transformés en petits bois, d'arbres balayés par les vents, de toitures arrachées et de voitures renversées, de bâtiments en ruine et de végétation détruite. "On est un peu livrés à nous même, c'est la catastrophe. On attend les secours", a déclaré par téléphone à l'AFP Olivier Toussaint, un habitant de Saint-Barthélémy. "On est sans eau, sans électricité. On avait fait quelques réserves, mais que pour deux trois jours, ça va commencer à être dur".



6h30 - La nouvelle est tombée très tôt ce vendredi matin. Au moins deux personnes ont perdu la vie sur l'île de Porto Rico, selon un membre de l'Agence de gestion des urgences du territoire américain. Ces deux nouvelles victimes s'ajoutent aux dix recensées depuis le début du passage de l'ouragan de catégorie 5.