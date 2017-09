publié le 08/09/2017 à 07:30

“L’enfer. Ils ont vécu l’enfer” a déclaré avec émotion Patrick, un habitant de Brest, au micro de RTL. Cet homme a deux enfants, un fils et une fille qui étaient tous les deux à Saint-Martin avec leurs familles au moment où l’ouragan Irma s’est abattu sur l’île.



“Mon fils vit là-bas depuis 6 ou 7 ans. Il a réussi à nous appeler hier en fin d’après midi, on n'avait pas de nouvelles depuis deux jours” a expliqué Patrick, qui ne cache pas son inquiétude.

“Il nous a dit qu’ils avaient vécu l’horreur. Ils se sont d’abord réfugiés dans une maison d’amis, en hauteur, ils étaient une vingtaine. Mais l’eau a commencé à s’infiltrer partout, ils ont profité de l’accalmie de l’œil du cyclone pour se réfugier ailleurs, dans un sous-sol. Et ils ont bien fait, puisque quand ils ont réussi à sortir, la maison d’avant s’était volatilisée.” À Saint-Martin, la situation est toujours critique : l'ouragan est passé, mais la majorité des logements sont inhabitables.



Toute la famille de Patrick, enfants et petits-enfants, sont sains et saufs. Mais l’angoisse est toujours là, il ne le cache pas : “Ils ont tout perdu. Tout.” a-t-il déclaré. “Mon fils pleurait, mais il m’a dit qu’ils allaient se battre.” Pour leur venir en aide, une amie de la famille a créé une cagnotte en ligne, une initiative personnelle qui vient s’ajouter aux nombreux gestes de solidarité qui s’organisent.