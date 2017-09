publié le 08/09/2017 à 08:05

Les scènes de désolation sont légions à Saint-Martin, Saint-Barthélémy, et tous les territoires des Caraïbes soufflés par l'ouragan Irma. Et depuis quelques heures, ce sont les pillages des magasins et habitations dévastés par le cyclone qui scandalisent les rescapés. Muriel, habitante de Saint-Martin a fait part de son inquiétude au micro de RTL : "C'est le chaos, on a peur. Ils arrivent avec des camions entiers, ils dévastent tout dans la rue sous le nez des gendarmes, qui sont démunis et fatigués".



Alors que faire pour rétablir l'ordre ? Invitée sur RTL ce vendredi 8 septembre, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a indiqué que son ministère allait intervenir de deux façons face à la catastrophe. "Un procureur de la République va arriver à Saint-Martin, dans les meilleurs délais. Il va contribuer à assurer l'ordre public aux côtés des forces de police et inciter les gens à porter plainte", a-t-elle expliqué. Nicole Belloubet a par ailleurs indiqué que "la Justice sera extrêmement rigoureuse" face aux pilleurs. "C'est un vol caractérisé qui subira les sanctions tout à fait adaptées. C'est inadmissible", a-t-elle poursuivi.



La garde des Sceaux a également indiqué que le ministère de la Justice avait "travaillé avec la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, comme c'est le cas pour toutes les catastrophes naturelles". Celle-ci "va travailler avec les associations d'aide aux victimes", notamment France Victimes, afin de prendre en charge les sinistrés. Selon Nicole Belloubet, ce soutien est déjà "opérationnel", dans le sens où une cellule d'aide a déjà été mise en place, "mais il il y aura des actions très concrètes à venir", promet la ministre.