publié le 07/01/2018 à 09:28

Il y a trois ans, la France vivait trois journées d'horreur. Dix-sept personnes avaient été tuées et des dizaines blessées par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, à la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge, ainsi qu'à l'Hyper Cacher.



L'enquête menée depuis les attaques a permis l'interpellation de quatorze personnes, dont sept pour la seule année 2007. Ces suspects sont soupçonnés d'avoir apporté une aide aux trois terroristes, en leur fournissant des armes, des équipements ou encore de l'argent.



Ce dimanche 7 janvier, les commémorations débuteront en fin de matinée, en présence d'Emmanuel Macron, qui comme son prédécesseur François Hollande, fait du "devoir de mémoire" une priorité absolue. Le chef de l'État, accompagné de Brigitte Macron, ne devrait pas prendre la parole.

Les hommages respecteront la chronologie des attaques. Selon les informations du JDD, le chef de l’État sera présent aux alentours de 11 heures devant les anciens locaux parisiens de Charlie Hebdo. Il se rendra ensuite sur le boulevard Richard Lenoir où Ahmed Merabet, policier âgé de 41 ans, avait été tué peu après l'attaque contre le journal satirique. Les commémorations s’achèveront vers midi Porte de Vincennes, devant l’Hyper Cacher.

Suivez en direct la journée de commémorations

11h06 - Le chef de l'État et la maire de Paris déposent une gerbe devant le bâtiment, avant d'observer une minute de silence.



11h05 - Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et Brigitte Macron ont pris place devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Les commémorations débutent.



11h02 - Les membres de la rédaction du journal satirique, ainsi que des officiels sont présents pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du 7 janvier 2015.



11h00 - Le convoi du chef de l'État est arrivé devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.



10h57 - Les commémorations vont débuter rue Nicolas-Appert, là où les frères Kouachi avaient abattu 10 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo, journalistes, policiers et un agent de maintenance.



10h40 - Emmanuel et Brigitte Macron assisteront aux cérémonies. Quatre membres du gouvernement seront également présents : Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Aucune prise de parole du chef de l'État n'est prévue.



10h04 - En ce jour de commémoration, la Police nationale rend hommage sur Twitter aux trois policiers tués les 7 et 8 janvier 2015 : Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe.

[#HOMMAGE] N ’oublions jamais Franck BRINSOLARO, Ahmed MERABET et Clarissa JEAN-PHILIPPE tués, il y a 3 ans déjà, par des terroristes. https://t.co/S7ZGFLPWrG — Police Nationale (@PoliceNationale) 7 janvier 2018

9h49 - Hier soir, des centaines de militants de la liberté d'expression étaient réunis à Paris pour que vive "l'esprit Charlie".

Gérard Biard, réf chef de Charlie Hebdo : « Charlie Hebdo est un journal satirique et d’opinion. La sature n’a pas pour but de plaire à tout le monde et une opinion peut être contestée. En revanche, on n’a pas le droit de nous tirer dessus. » #toujourscharlie #3ans — Anne-So Bruyndonckx (@AnneSoBkx) 6 janvier 2018

9h30 - En janvier 2015, la France vivait trois jours d'horreur, retracés dans ce récit : "Charlie Hebdo" : trois ans après l'attaque, le récit d'une tragédie.



9h28 - Bonjour et bienvenu dans ce live consacré aux commémorations des attentats de janvier 2015 qui avaient fait 17 morts et des dizaines de blessés.