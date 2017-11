13 novembre : Nicole Belloubet annonce la création d'un "centre de résilience"

et Ludovic Galtier

Deux ans après les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis faisant 130 morts et 600 blessés le 13 novembre 2015, la ministre de la Justice Nicole Belloubet était l'invitée de RTL. Certaines associations de victimes se sentent abandonnées depuis que la déléguée ministérielle à l'Aide aux victimes est rattachée au ministère de la Justice au lieu de Matignon.



"Je crois qu'elles ont tort et qu'elles le disent de moins en moins", a rétorqué Nicole Belloubet, qui a annoncé la création d'un centre de résilience.

