Malgré Champigny-sur-Marne, "les festivités se sont bien passées", dit Collomb

publié le 01/01/2018 à 22:25

"Je regrette que des incidents comme ceux d'hier puissent se passer, mais dans l'ensemble les gens ont pu jouir de la nuit de la Saint-Sylvestre de manière pacifiée." Malgré la violente agression de deux policiers à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), où il s'est rendu en début de soirée, Gérard Collomb s'est réjoui du faible nombre d'incidents constatés en France. 1.031 véhicules ont été incendiés et 510 personnes ont été interpellées en France, des chiffres en légère hausse sur un an.



D'après les éléments recueillis par le ministre de l'Intérieur, "8 policiers et 3 militaires de l'opération Sentinelle (ont été) blessés de manière totalement bénigne." Le locataire de la place Beauvau ajoutant que le dispositif de sécurisation de la nuit de la Saint-Sylvestre fort de 140.000 personnels, "a été particulièrement efficace".



Interrogé sur l'agression relayée sur les réseaux sociaux de deux policiers, souffrant d'un nez fracturé pour le premier et de commotions au visage pour la deuxième, Gérard Collomb a promis que la police identifiera "celles et ceux qui étaient coupables de cette agression". Revenant sur le passage à tabac de la policière, il a estimé que "s'en prendre à une femme qui est à terre est une conduite totalement inadmissible".

#Champigny : je viens de m’entretenir avec les fonctionnaires de Police agressés.

Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés.

S’attaquer à nos forces de sécurité, c’est s’attaquer à notre République. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 1 janvier 2018

Un peu plus tôt dans la soirée du 1er janvier, Emmanuel Macron avait assuré sur Twitter que les "coupables du lynchage lâche et criminel des policiers" seraient "retrouvés et punis".

Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 janvier 2018