EN DIRECT - 13 novembre : suivez les cérémonies d'hommage aux victimes

publié le 13/11/2017 à 06:00

Il y a deux ans, jour pour jour, la France plongeait dans l'horreur un vendredi soir de novembre. Le 13 novembre 2015, 130 personnes avaient été tuées et plus de 350 blessées par neuf terroristes dans les rues de Paris et de Saint-Denis. Aujourd'hui, ces événements constituent les pires attaques terroristes de l'histoire de France.



Ce lundi, Emmanuel Macron va rendre hommage aux victimes du 13 novembre, en se rendant sur les six lieux des attaques. Le chef de l'État sera notamment accompagné de son prédécesseur, François Hollande. Les déplacements suivront chronologiquement les attentats, en commençant à 9 heures par le Stade de France, avant les restaurants et bars parisiens cibles des attaques en terrasse, Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin au Bataclan.

Sur chaque lieu, en présence de familles des victimes, Emmanuel Macron se recueillera devant la plaque commémorative pour une minute de silence et déposera une gerbe pendant que le nom des décédés sera scandé par un message enregistré.



Vers midi le chef de l'État se rendra sur la place de la Mairie du XIe arrondissement où l'association de famille de victimes Life for Paris organise une cérémonie se terminant par un lâcher de ballons, comme l'année précédente. Auparavant, un rassemblement public est organisé à 12h30 devant la mairie, avec un discours des responsables de l'association pour porter la parole des victimes.

Suivez en direct les cérémonies

6h00 - Bonjour et bienvenu dans ce live consacré aux cérémonies d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, qui débuteront dès 9 heures.