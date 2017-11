publié le 12/11/2017 à 19:03

Michael Dias, fils de Manuel Dias, victime de l'attentat survenu au Stade de France lors de France-Allemagne, le 13 novembre 2015, a publié une tribune dans laquelle il explique qu'il va refuser de serrer la main du président de la République, Emmanuel Macron.



En cause, la position du locataire de l'Élysée envers les victimes. "Le président de la République agit envers les victimes du terrorisme comme avec les plus défavorisés de notre pays, d'une façon tout simplement méprisante et inacceptable."

Dans ce billet, publié sur le site du Huff Post, il reproche particulièrement à l'État l'augmentation des actes terroristes, qui va de pair avec une diminution des prises de parole des victimes. "Le Président Macron s'est en effet efforcé depuis son élection de faire oublier les victimes, en supprimant tout d'abord le Secrétariat d'Etat qui leur était dédié. Puis récemment en réduisant les aides à certaines catégories de victimes, relativisant ainsi une fois de plus la souffrance et les multiples préjudices subis".



Michael Dias revient ensuite plus largement sur les choix politiques du gouvernement, dénonçant une stigmatisation des plus précaires.