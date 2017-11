publié le 13/11/2017 à 09:50

Il était en première ligne le soir du 13 novembre 2015. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, était sur le terrain et dirigeait les opérations lors de cette terrible nuit où 130 personnes avaient perdu la vie. Une date qu'il associe à jamais à son arrivée et son entrée dans l'enceinte du Bataclan. "Quand j'arrive dans le Bataclan, quand je franchis la porte avec ma colonne d'assaut derrière moi... Et c'est un massacre. C'est quelque chose qui est gravé dans les têtes définitivement", se raconte-t-il au micro de RTL. "Je ne sais même pas si des scènes de guerre de ce type ont existé, sans doute, peut-être, mais je n'avais jamais connu cela".



Celui qui est aujourd'hui député de Seine-et-Marne poursuit : "Il fallait se faufiler au milieu des cadavres et des blessés pour aller bloquer les terroristes qui étaient de l'autre côté de la scène".

La voix coupée par l'émotion, Jean-Michel Fauvergue assure que "personne n'est préparée à cela". "Personne n'est préparé à affronter cela au niveau psychologique". Mais passé le moment de sidération, qui ne dure pas très longtemps, le patron du RAID dirige ses hommes sur l'intervention. "On ne se pose pas de questions", se remémore-t-il.



Un professionnalisme qui n'enlève rien à la dureté de la scène et des images aujourd'hui imprégnées dans l'esprit de l'ancien patron du RAID. "J'ai appris que je n'étais pas invincible et que je pouvais être touché par beaucoup de choses (...) J'accorde beaucoup plus d'attention à l'humain tout simplement".



Aujourd'hui dans le monde politique, toutes ces images ne se sont pas envolées. Bien au contraire. Certaines reviennent même avec insistance. "Bizarrement, depuis que j'ai arrêté le RAID, cela revient souvent parce que je ne suis plus dans l'action", explique-t-il évoquant des vagues d'une intensité variée.