publié le 07/11/2017 à 06:44

C'était il y a deux ans. Le 13 novembre 2015, Paris était touché par la pire vague d'attentats de son histoire. Des attaques simultanées au Stade de France, sur des terrasses de cafés et restaurants et au Bataclan faisaient 130 morts et de 413 blessés. Pour rendre hommage aux victimes, Emmanuel Macron, en présence de François Hollande, se rendra lundi sur chaque lieu touché par les attaques revendiquées par Daesh.



Le président de la République ira d'abord à Saint-Denis, sur le parvis du Stade de France, avant de se rendre sur les terrasses du Petit Cambodge, du Carillon et de La Belle Équipe. Enfin, le chef de l'État rejoindra la salle de concert du Bataclan. Un hommage qui se fera sous le signe de la sobriété, comme le souhaitent les familles des victimes. Ainsi, il n'y aura ni prise de parole ni discours officiels. Une gerbe de fleurs sera déposée suivie d'une minute de silence.

Pour Philippe Duperron, président de l'association 13onze15 Fraternité et vérité, la présence du chef de l'État à cette journée de commémoration est indispensable. "C'est le deuxième anniversaire des attentats, mais c'est le premier anniversaire auquel le Président Macron pourra participer. Il nous paraissait donc essentiel que ce fût lui qui soit présent", fait-il valoir. Après cet hommage, un rassemblement public organisé par les associations de victimes doit se tenir devant la mairie du XIe arrondissement.