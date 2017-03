publié le 25/03/2017 à 08:45

Sous le feu des projecteurs depuis deux mois, les fonctionnaires de l'OCLCIFF - l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales - ont manifesté leur exaspération. Ils ont écrit au directeur général de la police nationale. Ce courrier de trois pages est une démarche rarissime. Encore plus quand elle émane d'un service aussi prestigieux que l'OCLCIFF.



25 fonctionnaires ont signé cette lettre pour exprimer d'abord leur désarroi : "Nous sommes considérés comme les parents pauvres de l'investigation", se désolent les enquêteurs financiers. Pourtant depuis 2 mois, le nom de l'OCLCIFF revient sans cesse dans l'affaire Pénélope Fillon, ou encore celle des assistants parlementaires du Front national. Ces super-flics croulent sous les dossiers - 130 enquêtes en cours - et déplorent le manque de fonctionnaires expérimentés.



L'autre cible de leur colère sont les candidats à l'élection présidentielle. "Nous avons été assimilés à la Stasi et aujourd'hui on nous menace de représailles", écrivent les fonctionnaires en faisant allusion entre autre à Marine Le Pen. La lettre n'est toujours pas arrivée sur le bureau du Directeur général de la police nationale, mais en haut lieu, le malaise est connu et pris en compte, assure un proche de la direction.