publié le 21/02/2017 à 16:13

Le Front national l'avait qualifiée "d'opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle et de tenter de nuire à Marine Le Pen". Lundi 20 février, les enquêteurs ont perquisitionné les locaux du parti, dans le cadre de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs d'assistants au Parlement européen.



L'occasion pour le député européen Bruno Gollnisch de monter au créneau. Il a rappelé au micro de LCI que cette affaire remontait à deux ans. En février 2014, le parti avait "communiqué en toute transparence un organigramme partiel du FN dans lequel apparaissaient certains assistants parlementaires à des titres divers d'experts, conseillers, chargés de missions", explique l'ancien vice-président du Front national, ajoutant que cette pratique était "parfaitement" légale et fréquemment utilisée "par toutes les formations représentées au parlement européen".

Mais Bruno Gollnisch va plus loin et accuse Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, d'avoir "déclenché toute cette procédure" et d'avoir "saisi madame Taubira". Le député européen fait le parallèle avec la dénonciation anonyme adressée en janvier 2014 à l'organisme anti-fraude de l'UE, qui avait signé le début de l'affaire.



Le pôle financier du parquet de Paris s'est depuis saisi du dossier, et Bruno Gollnisch y voit là encore une manipulation politique. "Le parquet financier a été créé après l'affaire Cahuzac pour essayer de voir si parmi les opposants aux socialistes, on ne pourrait pas dégoter telle ou telle affaire.(...) Je n'ai aucune confiance dans l'indépendance du parquet financier dont l'une des dirigeantes était la conseillère juridique de monsieur Hollande", a déclaré le directeur de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002.