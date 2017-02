publié le 16/02/2017 à 18:06

Le rapport de police sur le soupçon d'emploi fictif de l'épouse de François Fillon a été remis jeudi 16 février au parquet national financier. La décision officielle n'est pas encore connue, mais le parquet national financier a d'ores et déjà précisé que le dossier ne sera pas classé sans suite. "Ça ne change rien pour nous, car il n'y a rien de nouveau [...] Je m'interroge simplement sur cette non-communication du parquet qui communique pour ne rien dire et qui utilise la sphère médiatique pour rendre public un certain nombre d'éléments", déclare Damien Abad, porte-parole de François Fillon et député de l'Ain.



Si le candidat de la droite et du centre n'est pas mis en examen, les investigations à son égard vont se poursuivre. Selon Damien Abad, le Parquet national financier ne possède pas d'éléments suffisants pour une mise en examen de François Fillon. "Dans quel pays on se trouve ? Vous avez un parquet national financier qui communique à la presse le fait qu'il ne va pas classer sans suite cette affaire.

Une séparation des pouvoirs "bafouée" ?

À quelques semaines de l'élection présidentielle, on a un parquet qui est devenu un parti politique et qui s'immisce dans la sphère politique", accuse le député qui réclame de préserver le secret de l'instruction et regrette une communication "à charge" et une séparation des pouvoirs "bafouée". "Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que l'on a une communication sans ne rien dire". François Fillon a affirmé encore une fois ce jeudi qu'il poursuivra sa campagne présidentielle tant qu'il n'y aura pas de mise en examen.