publié le 13/11/2017 à 13:45

Fin juin, 496.199 demandeurs d'emploi handicapés étaient inscrits à Pôle emploi, soit 8,7% de l'ensemble des demandeurs d'emploi (petite activité comprise), selon l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées). Plus âgées que l'ensemble des demandeurs d'emploi et moins qualifiées, les personnes handicapées restent plus longtemps au chômage, en moyenne 807 jours contre 614 pour le tout public.



Malgré des lois successives, dont l'instauration en 1987 de l'obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap pour les entreprises privées de plus de 20 salariés, le taux de chômage des personnes handicapées reste très élevé, 19%, deux fois supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises privées est de 3,4% (emploi direct uniquement) et de 5,3% dans le public.

À écouter également dans ce journal :

- Terrorisme : Stade de France, Le Carillon et Le Petit Cambodge, La Bonne Bière et Casa Nostra... Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte et en présence de son prédécesseur François Hollande, a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en observant une minute de silence sur les 6 lieux des attaques à Paris et Saint-Denis.



- Iran : Les secours s'activent pour trouver d'éventuels survivants du tremblement de terre qui a frappé dimanche soir l'ouest de l'Iran et plusieurs régions irakiennes, faisant au moins 344 morts et plusieurs milliers de blessés.



- Un ancien gérant des Restos du Cœur, qui avait inventé son agression en 2016, a été poignardé à trois reprises au niveau du ventre et de la poitrine, selon nos informations. L’homme a déclaré aux enquêteurs qu’un mot avait été glissé dans sa bouche. Sur la note ? "On a raté en 2016, pas en 2017. Allahou Akbar". Une référence directe à son agression imaginaire.



- Les plaintes pour violences sexuelles déposées en zone gendarmerie ont augmenté en octobre de 30% par rapport à la même période de l'année précédente (+360 faits). Cette hausse "exceptionnelle", selon la même source, pourrait être liée "en partie à la libération de la parole des victimes", provoquée par la révélation début octobre de l'affaire Weinstein



- Haute-Saône : dix personnes ont été interpellées lundi dans un quartier sensible de Vesoul, après des violences urbaines qui ont touché la ville fin septembre en réaction à la création d'une brigade de police nocturne, a affirmé le parquet.



- Emmanuel Macron se rendra en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-France à la rencontre d'acteurs locaux et d'associations lundi 13 et mardi 14 novembre pour évoquer avec eux la politique de la ville.



- Transat Jacques Vabre : Les navigateurs français Thomas Coville et Jean-Luc Nélias ont remporté à Salvador de Bahia (Brésil) la transat Jacques Vabre, en 7 jours 22 heures 7 min 27 sec, à bord d'un bateau de la catégorie Ultime (Sodebo Ultim')