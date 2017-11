Transat Jacques Vabre : victoire record du "Sodebo" de Coville et Nélias

publié le 13/11/2017 à 11:47

Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, à bord du trimaran géant "Sodebo Ultim", ont remporté ce lundi 13 novembre la 13e édition de la Transat Jacques Vabre, partie le dimanche 5 novembre du Havre. Les deux hommes, qui ont franchi la ligne à 11h42 et 27 secondes (heure française), pulvérisent précédent le record Franck Cammas et Stève Ravussin.



"Groupama" avait mis 10 jours 38 minutes et 43 secondes pour rallier Salvador de Bahia en 2007. 7 jours 22 heures 7 minutes et 27 secondes : voici le nouveau de temps de référence établi par "Sodebo", à bord d'un bateau de la catégorie Ultimes (multicoques de 32 m).

À 49 ans, Thomas Coville boucle donc une année exceptionnelle en remportant l'édition 2017 de la Transat Jacques Vabre, après avoir battu en décembre 2016 le record du tour du monde en solitaire en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, puis en juillet dernier le record de la traversée de l'Atlantique nord en 4 jours, 11 heures, 10 minutes et 23 secondes.

Première grande victoire de Coville en multicoque

Ancien vainqueur de la route du Rhum en 1998 et de la Jacques Vabre en 1999 sur monocoque, le Breton signe enfin la grande victoire en course qu'il espérait depuis des années avec son trimaran géant de 33 mètres, qui est l'ancien "Géronimo" d'Olivier de Kersauzon.



Le deuxième bateau à couper la ligne dans la baie de tous les saints devrait être le maxi-trimaran "Edmond de Rothschild", barré par Sébastien Josse et Thomas Rouxel, qui pointaient à 50 milles nautiques des vainqueurs.