publié le 13/11/2017 à 11:10

"Je t'aime". Ce sont les derniers mots d'un kamikaze du Bataclan à sa mère, le soir du 13 novembre 2015, quelques minutes avant l'assaut final de la BRI. Foued Mohamed Aggad, qui retenait une dizaine de personnes à l'étage du Bataclan, a utilisé le téléphone d'une d'entre elles, pour communiquer avec la police, et pour faire ses adieux à sa mère, d'après les informations de RMC. À 23h55, il lui envoie, via Skype, un "Je t'aime".



Ce à quoi sa mère, qui n'a pas de nouvelles de son fils depuis plusieurs semaines, répondra tout de suite : "Tu es là waldi ["mon fils", en arabe NDLR] ? Le kamikaze dit alors qu'il s'apprête à "bientôt rencontrer Allah", lui demande de faire une prière et de contacter sa femme. "Waldi, je t'aime", enverra la mère. Ce à quoi Foued Mohamed Aggad répondra, "moi aussi", son tout dernier message.

L'assaut de la BRI est lancé cinq minutes plus tard, à 00h18. Le terroriste est touché d'une balle, avant que la charge de sa ceinture explosive ne se déclenche. Le téléphone a été retrouvé maculé de sang. Le 13 novembre 2015, au Bataclan, 90 personnes ont été tuées par l'un des commandos jihadistes.