Transat Jacques Vabre : "Ça va aller très vite", confie le favori Thomas Coville

publié le 04/11/2017 à 09:03

C'est ce dimanche 4 novembre à 13h30 que 38 bateaux s'élanceront du Havre pour tenter de rallier le plus rapidement possible la ville de Salvador de Bahia au Brésil. Parmi tous ces navires en course dans cette 13ème édition, un attire tous les regards : le Maxi Edmond de Rothschild, un bijou de technologie de plus de 32 mètres de long. Avec son mât aussi haut qu'un immeuble de 12 étages et son poids de 15 tonnes, il effectuera sa première sortie.



Dans cette course qui s'effectue en double, on retrouvera des skippers confirmés tels que Kito de Pavant, Lionel Lemonchois ou encore Vincent Riou, mais il y a aussi les bizus. Le plus jeune s'appelle Tom Laperche, âgé de seulement 20 ans. L'étudiant confie d'ailleurs ressentir un peu "de fierté".

La plupart de ces bateaux mettront entre 20 et 25 jours pour arriver jusqu'au Brésil, mais pas tous. Les équipages des navires les plus rapides rejoindront Salvador de Bahia en 8 ou 9 jours, c'est en tout cas ce que prévoit le grand favori de la course, Thomas Coville : "On ouvre une nouvelle ère avec ces "Ultime" de la génération de bateaux qui vont vraiment réduire les distances. On l'a fait cet été, maintenant New York c'est 4 jours 11 heure de l'Europe. Ça va aller très très vite", prédit-il.