publié le 23/04/2017 à 22:46

Quinze ans après le 21 avril 2002, le Front national est une nouvelle fois au second tour de l'élection présidentielle. Et certains militants ne supportent pas que le parti d'extrême droite rassemble autant d'électeurs. Des manifestations sauvages organisées pour protester contre ces résultats donnant Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron, sont menées dans plusieurs villes de France, notamment par des mouvements anti-fascistes. Quelque 300 manifestants se sont réunis avant les premières estimations de la présidentielle.



Lyon, Bordeaux, mais surtout à Paris où, de Nation à Bastille, des manifestants se sont rassemblés sans autorisation de la préfecture. Ils ne manifestent pas contre Marine Le Pen seulement, mais contre les deux heureux candidats ainsi que "la mascarade électorale".



Les forces de l'ordre ont chargé les manifestants qui avaient pris position sur le rond-point et sur les marches de l'Opéra Bastille. Tandis que dans les rues, certains magasins ont déjà été victimes de jets de projectiles et des vitrines brisées, comme le montrent des photos prises par des internautes et partagées sur Twitter. Le rassemblement ne semble pas spontané puisque le mot-clef utilisé, #NuitDesBarricades, existe depuis le 8 avril dernier. D'après un papier des Inrocks datant d'avril 2016, on mentionne déjà une "nuit des barricades" à l'époque forte de Nuit Debout. L'appellation est inspirée d'une célèbre nuit de mai 1968, du 10 au 11 mai, point culminant des protestations étudiantes de l'époque.

#NuitDesBarricades le 23 avril soir du 1er tour. Chacun doit ramener un objet pour construire la barricade ! Par @G_ingouvernable pic.twitter.com/kdppugbjag — Mili (@mili__paris) 8 avril 2017

Antifa clashing with cops in Paris. #nuitdesbarricades pic.twitter.com/jqGcraJyXh — Ryan Broderick (@broderick) 23 avril 2017

Anti-fascist protesters clash with police in Paris as election results come in #NuitDesBarricades https://t.co/3zGsHMDUxE — Social Life N Sydney (@SocialNSydney) 23 avril 2017

>> Suivez la soirée électorale sur RTL et RTL.fr.

>>> Découvrez les résultats du premier tour.