Dieudonné expulsé du Théâtre de la Main d'Or à Paris

et Sarah Belien

publié le 08/11/2017 à 22:15

Il se produit dans cette salle depuis plus de 15 ans. Mercredi 8 novembre, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de Dieudonné du théâtre de la Main d'Or à Paris. Le polémiste controversé y joue toujours son dernier spectacle trois fois par semaine. Malgré cette décision, le polémiste n'a pas l'intention de quitter les lieux ni d'arrêter ses représentations.



Pour son avocate, Isabelle Coutant-Peyre. "c'est une décision totalement politique, il a le droit de répondre à sa manière." Ce qui est faux pour les propriétaires de la petite salle parisienne. Selon eux, Dieudonné avait menti sur bail et ne payait plus ses loyers. Leur avocate Dominique Cohen Trumer explique, "il n'y pas un mot de politique dans mes écritures, ni dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris."

"S'il n'entend pas libérer et exécuter donc spontanément la décision, on passera à l’exclusion forcée," affirme-t-elle. Cette procédure pourrait prendre plusieurs semaines comme pour les exclusions locatives. Ce sera donc aux policiers de le déloger s'il refuse de partir.