Les révélations de l’enquête pour fraude fiscale visant Dieudonné

21/07/2017

Si l’humoriste polémique Dieudonné Mbala Mbala remplit sans problème ses spectacles, il semble bien avoir les mêmes facilités pour alimenter ses finances. Il y a près d’un mois, le juge Renaud Van Ruymbeke a terminé son enquête sur le patrimoine de Dieudonné, dont les conclusions ont été révélées par le Parisien le 20 juillet.



L’humoriste et sa compagne sont en effet soupçonnés d’avoir détourné une partie des recettes de ses spectacles, ainsi que de s’être soustrait à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Le Parisien révèle ainsi qu’en 2014, une perquisition menée à la propriété du couple, en Eure-et-Loir, a permis la découverte d’enveloppes remplis de billets compris 5 à 500 € dans des coffres-forts, pour un montant total de 657.220 euros. Si l’humoriste explique qu’il n’a pas déposé ces espèces à sa banque, car il venait d’en changer, ses justifications peinent à convaincre les enquêteurs.

Le business très prospère de Dieudonné

Le juge Van Ruymbeke s’est également intéressé à l’achat d’un bateau de plaisance, en partie financé par un virement de 26.625 euros venu du compte qui gère les recettes des spectacles de l'ancien complice d'Élie Semoune en Suisse. Ce dernier rejette cependant la responsabilité sur son producteur en Suisse. Enfin, la justice s’interroge également sur les 565.000 euros envoyés à l’étranger par l’humoriste et ses proches.

Au-delà du succès en salle de ses spectacles, Dieudonné a déjà démontré un certain sens des affaires. Le polémiste a réussi à monétiser le succès qu'il rencontre auprès de ses fans en mettant en place un merchandising diversifié sur son site internet, mais aussi une société de courtage d'assurance. Malgré ses bénéfices, l’homme qui cumule pas moins de 16 condamnations ne s’est pas acquitté de ses amendes et dommages et intérêts durant des années.