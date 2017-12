publié le 20/12/2017 à 11:25

À quelques jours de Noël, l'Insee a relevé sa prévision de croissance qui frise les 2%, du jamais vu depuis 2011. Pascale Hébel dirige le département de consommation au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) et pour elle, le retour des français dans les boutiques est une véritable tendance.



"On a vraiment une reprise économique qui revient, notamment une reprise de la confiance des ménages", explique-t-elle au micro de RTL. Un phénomène qui est souvent observé dans les périodes d'élection présidentielle, mais qui est plus rare pendant les fêtes : "C'est exceptionnel qu'il y ait une hausse du moral en fin d'année".

Ce retour à la consommation s'exprime par un budget de Noël un peu plus important et c'est surtout "sur le repas de Noël qu'on observe une hausse significative", explique Pascale Hébel.

En cette période de Noël, ce sont également les enfants qui profitent le plus de cette hausse du budget : "Ce sont toujours les enfants qui sont privilégiés, les achats entre adultes ne sont pas toujours faits (...) Les parents se lâchent un peu plus sur les cadeaux d'enfants".



Ce retour à la consommation s'observe aussi dans le tourisme, avec une hausse de 8% des réservations pour les deux semaines à venir. "Il y a un retour du tourisme, explique Pascale Hébel. Après les attentats de 2015, il y a eu un fort recul du tourisme mais on observe une reprise".