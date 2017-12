et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/12/2017 à 08:25

Amazon est dans le viseur de ministère de l'Économie, qui a assigné l'entreprise américaine devant le tribunal de commerce de Paris pour des pratiques abusives envers ses fournisseurs, à qui elle fait subir une pression énorme. Bercy réclame une amende de 10 millions d'euros. "J'applaudis cette décision. Ces entreprises américaines ne respectent que deux choses : ce qui atteint à leur image et ce qui atteint leur porte-monnaie. Les amendes et la médiatisation, ce sont les seules solutions pour qu'elles se comportent mieux", estime Stéphane Treppoz, le PDG de Sarenza.com, invité de RTL.



"Quand 40 ou 50% de votre chiffre d'affaires dépend d'Amazon, vous ne dîtes rien parce que vous avez trop peur pour l'avenir de votre entreprise. C'est très bien que l'omerta soit levée. Maintenant, il faut absolument que l'autorité de la concurrence, qui fait du très bon boulot, s'assure que les pratiques changent, sous réserve d'une amende beaucoup plus forte la prochaine fois", insiste Stéphane Treppoz.

Ces pratiques ne risquent-elles pas de faire disparaître les fournisseurs ? "Je pense qu'Amazon se dit assez cyniquement qu'il y aura toujours de nouveaux fournisseurs, ça ne leur fait pas peur. La seule chose qui l'intéresse, c'est de devenir le plus gros acteur possible, d'avoir 60-70% du marché. Ce jour-là, vous dictez totalement vos conditions", poursuit le patron de Saranza.com.