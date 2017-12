publié le 13/12/2017 à 08:32

La réforme de l'assurance-chômage débute ce 13 décembre puisque syndicats et patronat entament les discussions. Première réunion au ministère du Travail en fin de matinée. Emmanuel Macron a notamment promis d'étendre les droits aux démissionnaires et aux indépendants.



"L'assurance-chômage a les moyens de couvrir davantage de bénéficiaires si le nombre est réduit afin de pouvoir respecter l'équilibre du régime", estime Jean-François Foucard, secrétaire national en charge de l'emploi et de la formation au syndicat CFE-CGC. Du côté du patronat, on rechigne à faire entrer les indépendants dans le régime de l'assurance-chômage, par peur d'une nouvelle taxe pour financer cette arrivée.

A priori, il devrait y en avoir très peu. On n'a pas d'information sur la population qui serait couverte, c'est donc difficile de dire si cela sera utile", reconnaît Jean-François Foucard, qui précise que les indépendants seraient couverts grâce à la CSG : "Ça serait de la solidarité".