publié le 19/12/2017 à 10:55

Ce matin, de la lecture et de la musique à glisser sous le sapin de Noël avec deux pépites jeunesse. D'abord, Le Dernier des Mohicans, de James Fenimore Cooper, publié pour la première fois en janvier 1826 et qui raconte les "derniers Indiens d’Amérique", alors que la guerre fait rage entre Français et Anglais pour la conquête du Nouveau Monde.



Vous avez peut-être vu le film de Michael Mann avec Daniel Day-Lewis, ce livre propose le texte d'origine. Il a de précieux et de beau qu'il est illustré par Patrick Prugne, un auteur de bande dessinée.

C'est un festival d'aquarelles, de croquis et chose étonnante, on dirait que tous les dessins vont se mettre à bouger. C'est un très beau livre aux éditions Margot (27 euros). Cela plaira autant aux enfants qu'aux parents et grands-parents qui ont été baignés par cet univers fantastique.

"Le dernier des Mohicans", pour faire revivre le Far West à toute la famille pour Noël Crédit : édition Margot

Le livre-CD "L'École des fables" avec Jean-Louis Aubert

Autre coup de cœur pour une école bien particulière : L'École des fables (16,90 euros). Nous sommes dans la classe de Mademoiselle Prune, une classe pas comme les autres puisqu'elle est peuplée d'animaux. Et pour porter ces chansons un casting 3 étoiles : il y a Ours en mouche qui ne fait pas "Bzz", un loup, qui normalement fait peur avec ses grandes dents et sa trombine de boxeur, mais qui est peureux ! Jean-Louis Aubert prête sa voix au loup et Joyce Jonathan au moineau qui voudrait devenir un aigle.

> L'école des Fables - Joyce Jonathan - Le Moineau

On pourrait encore citer un dauphin qui flippe à l'idée d'apprendre à nager et qui du coup se dit que ça craint de ne pas pouvoir nager avec son frère flipper le dauphin, un canasson qui fume trop et qui du coup à le cœur qui palpite et les pattes qui flageolent. Elles ne feront jamais de lui un crack...



En achetant ce livre-CD, vous ferez en plus une bonne action puisqu'une partie des recettes sera reversée pour la recherche contre la sclérose en plaques. D'ailleurs, c'est pour sa fille Émilie atteinte de cette maladie que Christian Vié a écrit ces petites histoires où vous reconnaîtrez sûrement des gens que vous connaissez.