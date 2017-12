Les conseils d’une pédiatre pour gérer la bronchiolite de son bébé

publié le 14/12/2017 à 09:37

La bronchiolite est en avance cette année. Cette infection virale qui touche les toutes petites bronches est le cauchemar de tous les jeunes parents, reconnaît Sylvie Hubinois, présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. "Cela débute pendant 24-48 heures comme un petit rhume, une petite toux, explique-t-elle. L’enfant se met ensuite à tousser sèchement. On entend une respiration sifflante ensuite."



52.000 bébés ont été conduits l’année dernière aux urgences pour des cas de bronchiolite. Pas le bon réflexe pour Sylvie Hubinois. "À moins que l’enfant ne soit vraiment très très atteint et qu’il n’arrive plus à respirer, il faut aller voir son médecin traitant. Il sera à même d’évaluer le bébé."

Étant virale, cette maladie n’est pas traitable facilement. "Il faut surveiller le bébé, lui faire des lavages de nez car il y a souvent une rhinite associée. Il faut bien aérer la chambre et ne pas trop la chauffer."

Les parents dont les enfants seraient touchés peuvent observer le comportement face au biberon de leurs bébés. "S’ils ne boivent vraiment pas bien, il faut s’inquiéter." Maladie très contagieuse, il est très difficile de se prémunir de la bronchiolite.



S’il faut éviter les endroits publics avec les jeunes enfants, la crèche est un lieu privilégié de contamination. "Un enfant qui a eu la bronchiolite reste contagieux pendant deux à trois semaines", conclut Sylvie Hubinois.