publié le 20/03/2017 à 17:10

La France compte 39 milliardaires, leur fortune s'élevant au total à 245 milliards de dollars. Le plus riche d'entre eux est Bernard Arnault ; le patron du groupe de luxe LVMH, fort de 41,5 milliards de dollars, arrive à la 11e place mondiale. Il passe devant Liliane Bettencourt. L'héritière du groupe L'Oréal, qui était la personnalité la plus riche de France l'an dernier, figure à la 14e place des fortunes planétaires. Elle reste malgré tout la femme la plus riche du monde.



C'est la version française du magazine américain Forbes qui dévoile ce classement des plus grandes richesses de l'Hexagone. Ces 39 personnalités figurent sur un palmarès mondial composé de 2.043 personnes. Suivent ensuite dans ce classement arrêté au 17 février le doyen du Sénat et héritier du groupe aéronautique Dassault, Serge Dassault, le fondateur de Kering, François Pinault et le magnat des télécoms, Patrick Drahi.

Ces cinq premières fortunes françaises se partagent près de 125,8 milliards de dollars. Alain et Gérard Wertheimer, les actionnaires majoritaires de Chanel, Emmanuel Besnier, le PDG du groupe Lactalis, Xavier Niel, le patron d'Iliad (Free), et Carrie Perrodo, la veuve du fondateur du groupe pétrolier Perenco, ferment le top 10.

1. Bernard Arnault : avec 41,5 milliards de dollars, le patron du groupe LVMH est la première fortune française et la 11e fortune mondiale 2. Liliane Bettencourt arrive en deuxième position : avec 39,5 milliards de dollars, elle est la deuxième personnalité la plus riche de France, 14e au rang mondial, et femme la plus riche du monde 3. Serge Dassault, le doyen du Sénat et héritier du groupe aéronautique Dassault, cumule 16,1 milliards de dollars 4. François Pinault : 15,7 milliards de dollars pour le fondateur de Kering 5. Patrick Drahi, avec 13 milliards de dollars, décroche la cinquième place des Français les plus riches 6. Alain Wertheimer, actionnaire majoritaire de Chanel, possède 11,8 milliards d'euros. Son frère Gérard Wertheimer, également actionnaire majoritaire et tout aussi riche, est 7e. 8. Emmanuel Besnier, PDG du groupe Lactalis, possède 11,3 milliards de dollars 9. Xavier Niel, le patron d'Iliad (Free), arrive neuvième avec 8,1 milliards de dollars