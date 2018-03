François Pinault va ouvrir un nouveau musée à Paris

publié le 28/04/2016 à 11:12

La Bourse de commerce de Paris abritera en 2018 la collection du milliardaire breton François Pinault. Il l'a annoncé le 27 avril à l'Hôtel de ville, en compagnie d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. François Pinault était accompagné par son fils et de son petit-fils pour bien montrer que sa collection est une collection familiale. Et que son musée parisien lui survivra. Son accord passé avec la ville de Paris prendra la forme d’un bail emphytéotique de 50 ans. Il y aura exclusivement de l'art contemporain, avec semble-t-il un intérêt plus particulier pour les artistes artistes français..



François Pinault possède plus de 3.000 œuvres de Pierre Soulages à Jeff Koons. Une collection qui s'élargit tous les jours. Il demandera aussi des œuvres spéciales à des artistes pour la Bourse de commerce. Mais, il est encore très tôt pour en parler. François Pinault ne sait même pas encore quel nom il donnera à son musée. La seule chose certaine c'est que la Bourse de commerce s'avère être un écrin idéal pour la collection du milliardaire. D’abord par son emplacement, en plein centre de Paris, mais aussi par sa taille. La coupole est haute de 27 mètres, idéale pour les sculptures monumentales, comme les affectionnent les artistes contemporains.

De nombreux travaux à prévoir

Il faudra 100 millions d'euros de travaux, selon Jean-Louis Missika, chargé de l'urbanisme à la mairie de Paris. C'est l'architecte japonais Tadao Ando qui va être en charge de restaurer la Bourse de commerce. François Pinault apprécie le style dépouillé de cet autodidacte de 74 ans. De toute évidence en 2018, le 1er arrondissement de Paris sera flambant neuf. Les Halles, avec leur canopée et leurs jardins, la Poste de la rue du Louvre qui change complètement, et les quais qui vont devenir piétons.