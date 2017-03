publié le 08/03/2017 à 11:32

Le musée des arts et traditions populaires va renaître. Cet imposant bâtiment qui se trouve aux abords du jardin d'acclimatation et dont les collections ont été transférées au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (le MuCEM), était laissé à l'abandon depuis 12 ans. Bernard Arnault, le patron de LVMH et de la Fondation Vuitton, va y faire repousser un musée autour des métiers d'art et des savoir-faire français. Une solution heureuse pour tous les défenseurs de cette architecture de Jean Dubuisson, comme Jean-Claude Cabestan, lui même architecte et qui a beaucoup œuvré pour que ce bâtiment ne soit pas rasé.



Une bâtisse qui a été livrée à elle-même. Au point que le 11 novembre dernier, la rave party qui s’y déroulait a dégénéré, faisant un mort, un homme de 37 ans. Ce drame a beaucoup joué pour activer les choses. Un conflit opposait la ville de Paris, propriétaire du bâtiment, et le ministère de la culture qui était censé l’occuper. Une convention entre les deux parties stipulant que le propriétaire n’était pas responsable des travaux, la charge revenant au dernier utilisateur. Or on s’est vite rendu compte que le musée nécessitait un désamiantage, chiffré 15 millions d'euros. Là-dessus, il fallait ajouter le coût des travaux de restauration. Près de 150 millions d'euros.

Anne Hidalgo a accordé une concession de 50 ans à Bernard Arnault Monique Younès Partager la citation





Et c’est alors que Bernard Arnault est arrivé. Le bâtiment des ATP est situé à trois cents mètres du tout récent tout beau bâtiment de la Fondation Vuitton. En prenant le contrôle du premier, Bernard Arnault espère amplifier encore l’attractivité du second. Il fallait pour cela un programme culturel solide. Ce sera la valorisation des métiers d'arts. Les 13.600 m² utilisables du musée des arts et traditions populaires devraient abriter en plus des lieux d'expositions, des salles de concerts, un fond documentaire autour des métiers d'art, des ateliers et des résidences d'artistes.

Anne Hidalgo qui a accordé une concession de 50 ans à Bernard Arnault a exigé que la rénovation du bâtiment soit un modèle de développement durable. Bernard Arnault a donc demandé à son architecte fétiche Franck Gehry, de revoir entièrement ce bâtiment.