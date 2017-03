publié le 08/03/2017 à 12:37

À l'heure où les Français se passionnent pour les aventures de Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale (ISS), l'espace a inspiré les créateurs cette année pour la Fashion Week. Après un défilé Dior placé sous le signe de la Lune et des comètes, la maison Chanel est allée encore plus loin pour son défilé automne-hiver 2017/2018, intitulée "Chanel Ground Control".



Mardi 7 mars, sous la nef du Grand Palais, Karl Lagerfeld a en effet vu les choses en grand pour son show. Le créateur, à la tête de la maison de la rue Cambon depuis 34 ans, avait déjà confié son "admiration" pour Thomas Pesquet. C'est ainsi qu'il a voulu reconstituer le décor d'une base de lancement sous la verrière du Grand Palais, avec une gigantesque fusée siglée du double "C" de Chanel.

Tailleurs futuristes, bottes et tenues argentées... Ce sont des mannequins tout droit sorties de l'espace qu'a fait défiler le créateur. Et si les spectateurs pensaient que la gigantesque fusée installée au centre du podium blanc n'était destinée qu'à illustrer l'ambiance spatiale du show, difficile d'imaginer que le créateur avait bel et bien prévu de la faire décoller à la fin du défilé. C'est ainsi qu'après avoir salué la foule, Karl Lagerfeld s'est placé face au bouton de compte à rebours sur lequel il a appuyé avec son neveu de 9 ans, Hudson Kroenig. La fusée PAP A/H 2017-2018 Airspace Chanel a alors engagé son décollage devant un public stupéfait.

#CHANELGroundControl #CHANELFallWinter #PFW Une publication partagée par CHANEL (@chanelofficial) le 7 Mars 2017 à 8h12 PST