Carrefour pourrait supprimer des milliers de postes en France

et Ludovic Galtier

publié le 23/01/2018 à 07:27

Les salariés de Carrefour sont suspendus aux annonces de leur patron. Après avoir relancé la Fnac, Alexandre Bompard s'apprête à restructurer le premier distributeur de France et surtout premier employeur du secteur privé. 10% des effectifs seraient menacés d'après les syndicats.



Alexandre Bompard va trancher dans le vif avec un objectif : prouver qu'il faut transformer le modèle actuel de Carrefour pour le remettre en position conquérante. Cela passe par un Plan de croissance, qui signifie en fait, suppressions de postes, réorganisation et investissement.

Les suppressions de poste, au moins 10.000 selon les syndicats, devraient concerner les différents sièges du groupe. Certaines fonctions seront mutualisées. Des magasins de proximité Carrefour, anciennement Dia, seront fermés. Les hypermarchés déficitaires passeront en location-gérance pour réduire les pertes.

Selon Le Figaro, le plan "Carrefour 2022" qui sera dévoilé prévoit 2.400 suppressions de postes dans les sièges du groupe en France, via un plan de départs volontaires. Il prévoit aussi 2,8 milliards d'euros d'investissements sur cinq ans pour accélérer la stratégie numérique du groupe et le développement de ses ventes via tous les canaux possibles, ajoute le journal.

Un appel à la grève le 8 février

Cela signifie un changement de statut pour les salariés, une perte équivalente à 2 mois de salaire selon les syndicats. Ces derniers l'attendent déjà en embuscade avec un appel à la grève le 8 février.



L'ancien patron de la Fnac veut aussi développer des axes stratégiques : accélérer les ventes digitales, revoir son offre produits et l'agencement des magasins afin de redynamiser l'image d'un groupe dont l'action a perdu un tiers de sa valeur en deux ans.